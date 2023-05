Cairo di nuovo sindaco Lista civica: risultato storico

di Giuseppe Nava

I bressesi riconfermano Simone Cairo, 54 anni, con la coalizione del centrodestra, come loro sindaco per la prossima legislatura con un ampio consenso; Cairo vince con il 65% dei voti contro il candidato del centrosinistra, Antonio Galliano, che si è ferma al 35%. Un successo elettorale che si è manifestato fin dalle prime sezioni scrutinate, con il grande risultato ottenuto soprattutto dalla civica a sostegno dello stesso Cairo; la lista "Bresso è nel cuore Cairo Sindaco" raggiunge lo storico risultato del 36%, ottenendo più voti dei 3 partiti del centrodestra, vale a dire Fratelli d’Italia con quasi il 15%, la Lega con l’8% e Forza Italia con il 5,5%. Quindi il mondo politico della coalizione vincitrice è decisamente "civico", più che raddoppiando la percentuale di 5 anni fa. A votare è andato un bressese su due: alle urne si sono recati 10.103 residenti sui 20.011 aventi diritto al voto. In poche parole, si è superato di poco la metà, con il 50,48%.

Per il centrosinistra, il Partito democratico si attesta al 20%, confermandosi il secondo partito in città e nettamente il primo della coalizione: a seguire la Sinistra unita bressese con il 7%, la civica "Bresso C’è Galliano Sindaco" con il 5,6% e la civica "Insieme per Bresso, il Parco Nord e i diritti umani" con il 2,9%. Molto felice è il rieletto Cairo: "Sono molto soddisfatto. - precisa Cairo -. La lista civica Bresso è nel cuore è andata oltre ogni aspettativa. Tutto il centrodestra è andato bene. Dobbiamo rappresentare tutta la città di Bresso. Ci mettiamo subito al lavoro. Grazie a tutti i bressesi che ci hanno sostenuto". Tra i primi provvedimenti da realizzare ci sono "i tanti progetti che avevo iniziato nella prima legislatura - continua Cairo -. Con nuovi fondi in arrivo, intendo approvare i progetti già pronti per la manutenzione delle case comunali e rispondere al bisogno abitativo di tante famiglie". Infine, Antonio Galliano sintetizza: "Auguro a Simone Cairo e a tutto il consiglio comunale buon lavoro - conclude Galliano -. In queste settimane abbiamo messo in luce i molti problemi di Bresso e vigileremo perché vengano risolti, attraverso un’azione di opposizione ferma e costruttiva. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto".