Caffè letterario e locker per diffondere la lettura a Corsico

Sarà una biblioteca con nuove proposte, un caffè letterario e locker (armadietti) sparsi per la città, per renderla accessibile ai quartieri e diffondere la lettura. Le tre gare pubbliche per creare la nuova biblioteca nel sottoponte ciclo pedonale Galetti (tra via Concordia e via Milano, sul Naviglio) sono partite in parallelo. Una per i lavori di ristrutturazione dell’edificio esistente, una per la concessione della gestione del caffè letterario e una per quella della biblioteca che sarà, quindi, esternalizzata. Il bar sarà non solo una classica caffetteria, ma anche un luogo di proposte culturali, laboratori e attività per bambini. Cinque saranno i locker posizionati in città: si potrà prenotare il proprio libro (o contenuto multimediale, dvd) attraverso il sistema bibliotecario e poi ritirarlo nell’armadietto, dove sarà possibile anche restituirlo. Altra novità per la nuova biblioteca: sarà aperta tutti i giorni fino alle ore 22, escluso domeniche, festivi e le due settimane centrali di agosto. Un cambiamento importante: la vecchia biblioteca di via Bonarroti aveva bisogno da tempo di un profondo restyling, anche per evitare le continue infiltrazioni e allagamenti. Il progetto, in realtà, doveva essere sviluppato nella ex fabbrica Pozzi grazie a un finanziamento ministeriale, ma sono ancora in corso i maxi piani di bonifica che hanno fatto sospendere il progetto della biblioteca, per orientarlo altrove. Nella vecchia fabbrica sorgerà, comunque, un luogo di eventi e cultura. Il cambiamento lo vive anche il personale: esternalizzando il servizio, le dipendenti comunali che lavorano in biblioteca, dopo un periodo di formazione, saranno ricollocate negli uffici, considerando l’impossibilità, per legge, di convivenza sullo stesso servizio di dipendenti comunali ed esterni. Il progetto è ambizioso e le tempistiche ancora da definire, ma l’Amministrazione spera di chiudere con le assegnazioni e con i lavori di ristrutturazione entro fine anno, per riaprire la nuova biblioteca nei primi mesi del 2024. "Avremmo voluto riaprire prima – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – ma le condizioni interne della struttura, molto ammalorata, hanno richiesto approfondimenti. L’anno prossimo Corsico avrà una nuova biblioteca, polo educativo e culturale. Abbiamo previsto l’apertura fino a tardi per consentire ai giovani di studiare anche la sera".

Francesca Grillo