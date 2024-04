Caffè e segreteria. Corsi gratuiti al via

Aggiornare o acquisire nuove competenze per trovare lavoro. Sono in partenza nuovi percorsi gratuiti di formazione che Afol Metropolitana propone per chi è alla ricerca di lavoro, finanziati nell’ambito del programma nazionale Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Parte il 7 maggio il corso di addetto caffetteria e bar, di 40 ore, al centro di formazione professionale Achille Grandi di Sesto San Giovanni, pensato per chi vuole lavorare nei locali o aprire un’attività. Sarà possibile acquisire conoscenze e imparare a realizzare e servire bevande, snack e menu rapidi. Si terranno lezioni sull’ambiente di lavoro, i prodotti di caffetteria, la preparazione delle diverse tipologie di bevande calde e fredde e su come si effettua il servizio nel rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso e che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato di competenza. Sarà inoltre rilasciato l’attestato Haccp, che attesta la formazione sulla sicurezza e l’igiene alimentare, a coloro che parteciperanno alle ore obbligatorie e supereranno il test finale. Sempre a maggio parte il corso di addetto alla segreteria a Garbagnate Milanese in via Milano 21. Il percorso, di 60 ore, insegna a gestire i flussi informativi di corrispondenza in entrata e in uscita, la gestione del centralino, dell’archivio e del protocollo, oltre a realizzare documenti contabili e amministrativi. Per avere l’attestato di partecipazione basta frequentare il 70% delle ore, percentuale necessaria per essere ammesso alla certificazione di competenze, che si ottiene se si supera il test. Per informazioni e iscrizioni a entrambi i percorsi è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.