Caffè e brioche gourmet ai donatori

“Il dono buono“ al Mercato Centrale di Milano. Appuntamento domani dalle 8 alle 12 al mercato di via Sammartini dove, donando il sangue, si potrà avere una colazione gratis in occasione della settimana della Giornata mondiale del donatore di sangue. Un evento organizzato in collaborazione con Avis Milano e Centrale District, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Municipio 2. "Vogliamo ribadire quanto sia importante prendersi cura degli altri. Donare sangue è un atto di generosità autentica", dichiara Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale. A tutti i donatori verranno offerti caffè o cappuccino e una brioche preparata dalla bottega “Il Pane“ di Davide Longoni. Prenotazione su servizio.donatori@avismi.it; 02.70635020.