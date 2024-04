Cade su una pila di pezzi di ferro: grave operaio

Super lavoro per i vigili del fuoco per tutta la giornata di ieri, caratterizzata da forti folate di vento soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Un centinaio le chiamate arrivate al centralino di via Messina, di cui circa la metà hanno generato altrettanti interventi dei pompieri. Diverse le casistiche: caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, cartelloni e tendoni smantellati. Le richieste di aiuto hanno riguardato molte zone della metropoli, soprattutto nella parte sud. In via Alessandria, in zona Porta Genova, un comignolo in mattoni è precipitato dalla cima di un palazzo, finendo su un’auto parcheggiata: per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto. Il vento potrebbe aver giocato un ruolo anche nel grave infortunio sul lavoro andato in scena in un cantiere di via Binda, alla Barona. Stando alle prime informazioni, un operaio di 62 anni è caduto da un’altezza di circa due metri, atterrando violentemente su una pila di materiale ferroso.

Dell’infortunio si sono subito accorti alcuni colleghi, che hanno immediatamente chiamato il 112 per chiedere l’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda con vari traumi: le sue condizioni sono gravi, il quadro clinico viene costantemente monitorato dai medici per valutare l’evoluzione. In via Binda sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli approfondimenti investigativi insieme ai tecnici di Ats per chiarire la dinamica e per accertare che nel cantiere siano state rispettate le normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.