Volley, Allianz Milano in Champions per la prima volta nella storia. Ma in tanti non la giocheranno

Il finale di stagione lascia sempre emozioni contrastanti. Sabato all’Allianz Cloud, dopo che Milano ha conquistato l’accesso alla prossima edizione della Champions League i sorrisi si mischiavano agli occhi lucidi, alla gioia per il traguardo raggiunto e a una velata tristezza per alcuni addi. Per la prima volta nella propria storia, il prossimo anno, il club del presidente Lucio Fusaro giocherà nell’Europa che conta. Peccato che molti dei protagonisti sul campo non ci saranno, ma questa è la dura legge dello sport e soprattutto del mercato.

Yuki Ishikawa, MVP di gara 4 contro l’Itas Trentino e da quattro stagioni in maglia meneghina, lascerà Milano per vestire la casacca dei neo campioni d’Italia di Perugia e con lui lo farà anche Loser. Non solo, saluteranno pure Mergarejo, Vitelli e Dirlic. Proprio per questo Piazza ha doppiamente ringraziato la squadra e quei giocatori che hanno lottato sul campo per una manifestazione che non sempre li vedrà protagonisti.

"Sono contentissimo per i ragazzi, dopo gara 1 ci siamo parlati a lungo dopo lunghi silenzi – ammette il tecnico confermato -. Abbiamo capito che avevamo ancora benzina, per cui un grazie a loro che hanno creduto al lavoro. Un grazie in particolare ai ragazzi che se ne andranno, ai quali avevo chiesto di mettere tutto. Alcuni vanno a giocare la Champions League, altri no. Guadagnare una Coppa e lasciarla giocare ad altri è una cosa che dà sempre un po’ fastidio. Poi, ringrazio il meraviglioso pubblico".

Infine, un bilancio sul percorso fatto con un occhio sempre critico e volto al miglioramento: "La stagione, secondo me, non è stata da incorniciare, potevamo fare meglio in regular season, però per come abbiamo finito credo che vada ricordata". L’Allianz ha infatti arrancato in alcuni momenti dell’anno, complici diversi infortuni (su tutti Porro a inizio ottobre), per poi riuscire a tirare fuori il vero volto prima nei playoff scudetto e poi in quelli per il terzo posto contro Trento. Come nella precedente Superlega, inoltre, la squadra di Piazza ha confermato le Final Four della Del Monte Coppa Italia, arrendendosi alla vincitrice e dominatrice assoluta in tutte le competizioni, la Sir di Angelo Lorenzetti.

Anche Lucio Fusaro si è lasciato andare a qualche abbraccio e con gli occhi lucidi ha tirato le somme di questa annata. "Siamo estremamente contenti di quello che hanno fatto i ragazzi e del pubblico. Mi dispiace pure per Trento. Se dobbiamo rimpiangere qualche cosa è forse la semifinale che potevamo giocare in maniera diversa, però questo fa parte dello sport che insegna a vincere e perdere. Bisogna saper perdere e vincere come sabato. Grazie a tutti, mi sono emozionato, la pallavolo fa parte della mia storia".

Ora qualche giorno di relax e poi inizierà il grande esodo verso le Nazionali, da parte sia del roster che di Piazza stesso, in qualità di commissario tecnico dell’Olanda. Nel frattempo si andrà a delineare la squadra del prossimo anno. Prima verranno ufficializzati gli addii ormai noti e poi i nuovi innesti. Tra questi sicuramente lo schiacciatore e figlio d’arte Davide Gardini, il centrale italiano Edoardo Caneschi, il giapponese Otsuka, il giovane Barotto e il francese Louati, più un altro centrale straniero che prenderà il posto di Loser. I “nuovi“ insieme a giocatori come Porro, Catania e alla rivelazione della Superlega, Reggers, dovranno riuscire nell’impresa di non far rimpiangere un gruppo apprezzato da tutti sia a livello tecnico che umano. L’ambiente di Milano, e forse questa è la chiave vincente, è sempre riuscito a tirar fuori il meglio di tutti.