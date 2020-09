Milano, 8 settembre 2020 - Il grosso ramo si è staccato all’improvviso da un olmo di 15 metri. Nella caduta, il voluminoso pezzo di legno ha travolto un’altra pianta più bassa, rovinando poi addosso alla panchina dov’era seduta una donna di 57 anni.

Grave incidente ieri alle 15.30 nei giardinetti di piazza Grandi, lungo corso XXII Marzo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si sono subito accorti del crollo e hanno chiamato i soccorsi: Nercy A., colf peruviana residente a Sesto San Giovanni, è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso al Niguarda; ha riportato fratture a entrambe le caviglie e altre ferite alle gambe (c’erano evidenti tracce di sangue sul posto); per fortuna, stando alle prime informazioni, non ha subìto ferite alla testa. In piazza Grandi sono arrivati anche i vigili del fuoco (il loro intervento è stato necessario per disincastrare la donna), i motociclisti del Radiomobile dei carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno recintato la zona con il nastro biancorosso per consentire agli addetti della ditta che ha in appalto la manutenzione del verde pubblico di rimuovere il ramo e di accertarsi che non ci fossero altre parti di albero pericolanti; appena possibile, inoltre, verrà alleggerita la chioma, così da ridurre il peso che grava sulla pianta.

Dal Comune fanno sapere che quell’albero non era considerato tra quelli “problematici“, cioè quelli di categoria D che presentano gravissimi difetti strutturali e morfologici e che vanno immediatamente abbattuti: era stato controllato l’ultima volta nel marzo scorso (sono circa 20mila gli arbusti monitorati con più attenzione perché ubicati in luoghi frequentati dal pubblico), e non erano emerse particolari criticità. Un crollo inatteso, insomma, che peraltro ha innescato un effetto domino con un’altra pianta. Il caso di piazza Grandi non è stato l’unico ieri. Sì, perché poco prima un altro albero era venuto giù in via Legnano, danneggiando le linee aeree di alimentazione del tram e costringendo Atm a deviare alcune tratte per un breve periodo. Un altro albero è caduto sulla carreggiata all’angolo tra viale Sarca e viale Rodi, in zona Bicocca, mentre attorno alle 17.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona parco Ravizza per un albero pericolante, con chiusura temporanea del traffico in via Bocconi lato viale Toscana.