Cade dal tetto di un capannone 75enne ferito, è gravissimo

È precipitato dal tetto di un capannone alto 8 metri ed ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale san Gerardo di Monza. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nella zona industriale di Mazzo di Rho. È successo poco prima delle 16 all’interno della Nastritalia, azienda che produce e commercializza nastri adesivi per pelli e calzature. L’uomo, un italiano di 75 anni, sarebbe salito sul tetto del capannone per fare dei controlli, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato. Un volo da un’altezza stimata di 7-8 metri. È scattata subito la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto, in via Achille Grandi 62, sono arrivati l’elisoccorso e due ambulanze, oltre alle forze dell’ordine. Quando i sanitari sono entrati nel cortile dell’azienda il 75enne era a terra, incosciente. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale monzese. Ha riportato un trauma cranico, un trauma al bacino e uno a un braccio.

La prognosi è riservata. Erano presenti anche due donne di 54 e 77 anni, non direttamente coinvolte nell’infortunio che non sono state portate in ospedale. Probabilmente hanno avuto un malore quando si sono accorte dell’accaduto. Gli agenti della polizia di Stato hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica, il capannone è stato messo sotto sequestro. Da chiarire se l’uomo è precipitato perché ha perso l’equilibrio o se c’è stato un cedimento di una parte del tetto.

Roberta Rampini