Cade dal monopattino: 19enne è gravissimo

Incidente a Cambiago per un operaio 19enne di Gorgonzola. Ieri pomeriggio, il ragazzo di origini salvadoregne, si era dato appuntamento con un gruppetto di amici e insieme stavano percorrendo il centro ciascuno sul proprio monopattino, quando lui è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Erano arrivati in via Oberdan. Avrebbe fatto da solo, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello, ai quali è affidata l’indagine. Le cause dell’infortunio sono ancora tutte da chiarire. Il giovane è stato intubato e trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. La prognosi è riservata, per la sua ripresa sono ore decisive.

Bar.Cal.