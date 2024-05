Cade in un binario morto della metropolitana M2 stazione Garibaldi: 25enne grave

Milano, 1 maggio 2024 – Ha rischiato grosso il giovane che, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, stamattina è caduto su un binario della metropolitana M2, stazione Garibaldi di Milano. Per fortuna si trattava di un binario morto. Il giovane, dell’apparente età di 25 anni, nella caduta ha riportato diverse ferite

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 7,30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno intubato il ferito e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuto anche il personale di Atm e la polizia metropolitana per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto