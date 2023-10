Milano, caccia ai turisti da derubare: i ladri si spartiscono il bottino

Milano, 5 ottobre 2023 – Hanno rubato la borsa a una turista che era seduta a un tavolino nel dehor di un ristorante in pieno centro. Ma i due ladri, un venticinquenne algerino e un ventunenne marocchino, non sono andati lontano: la polizia li ha bloccati proprio mentre si spartivano i soldi appena arraffati, arrestandoli per furto aggravato in concorso. A notarli, martedì alle 19.30 tra via Dante e via Meravigli, sono stati gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Centro impegnati in un servizio di controllo del territorio e repressione dei reati predatori. I due avevano un atteggiamento sospetto: seduti sui new jersey in strada, scrutavano la folla. A un certo punto si sono alzati a seguire una coppia con “potenziale preda“ da derubare: una donna che spingeva un passeggino tenendo la borsa appesa alla maniglia.

I ladri puntavano alla borsa ma, quando la coppia ha svoltato in via Giulini, hanno desistito dedicandosi a un altro obiettivo: la borsa di una turista, appoggiata sulla sedia del tavolino del ristorante in cui stava cenando. L’algerino si è avvicinato mentre il complice gli copriva le spalle e ha allungato la mano afferrando il bottino. Lo ha passato al ventunenne e i due si sono allontanati verso via Camperio, fermandosi sotto le impalcature di un palazzo in ristrutturazione. Non sapevano di essere guardati a vista dai poliziotti, che li hanno bloccati mentre rovistavano all’interno della borsa per prendere tutti i contanti: 110 euro, che si sono poi spartiti.

Gli agenti hanno recuperato la borsa e l’hanno restituita alla donna, una quarantaseienne della Repubblica Ceca, che stava già allertando le forze dell’ordine. I due, con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati. A seguito di accertamenti, il ventunenne è stato indagato in stato di libertà in quanto inottemperante a un provvedimento di espulsione emesso a suo carico lo scorso maggio dalla Questura di Biella.

In manette lo scorso marzo erano finite tre cittadine bulgare, due di 34 anni e una di 44, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, che avevano sottratto il portafoglio dalla borsa a una turista di 28 anni messicana mentre faceva acquisti in corso Vittorio Emanuele. Due delle ladre fingevano di prendere abiti da un espositore, dando modo alla terza di prendere il portafoglio indisturbata. Ma anche in quel caso le mosse delle tre non sono sfuggite ai poliziotti che le monitoravano a distanza.