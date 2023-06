Caccia al tesoro e cena in bianco

Una caccia al tesoro per festeggiare l’inizio dell’estate in compagnia. Per la prima volta ben 12 associazioni di diversa natura si sono unite per creare l’iniziativa "CamminFacendo", un evento corale che ha toccato le diverse frazioni del paese e si è conclusa con un pranzo sociale al Parco dei Morettoni, a cui sono seguite le premiazioni e un mercatino solidale. Il ritrovo è avvenuto di primo mattino all’agriturismo Da Pippo a Cassignanica, dove i partecipanti hanno potuto godere di una prima colazione in grado di fornire tutte le energie necessarie a completare l’impresa. Le squadre (nella foto), formate da bambini, ragazzi e adulti, sono state posizionate nelle rispettive postazioni da cui sono partite per rintracciare gli indizi sparsi lungo tutto il percorso, circa 3,3 chilometri, fino all’arrivo al Parco Morettoni, dove i festeggiamenti si sono conclusi con un discorso del sindaco Roberta Maietti che ha consegnato una copia della Costituzione della Repubblica italiana a 14 neo maggiorenni. Ma la festa continua: oggi dalle 9 esposizione di disegni del progetto Rotonda, mercatino bambini e adulti, alle 10.30 laboratorio di Ambiente Acqua, alle 15.30 intrattenimento per i bimbi. Per questa sera in piazza IV Novembre a Lucino è prevista la tradizionale Cena in bianco. Gli organizzatori forniranno tavoli con tovaglia bianca e panche, mentre spetta ai commensali abbellire la tavola con posate, bicchieri e cibo mentre le bevande potranno essere acquistate dalla Proloco. Tutto rigorosamente in bianco. Musica dal vivo con Dj Set Deep House Danny Root e intermezzi di cabaret allieteranno la serata. Gli eventi previsti per domanisono invece stati annullati per maltempo. V.G.