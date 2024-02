Caccia a due uomini fuggiti dopo un incidente

Provocano incidente e scappano: la polizia locale sulle tracce dei due uomini in fuga. I pirati erano a bordo di un furgone rubato e hanno travolto una Fiat 500 guidata da una 51enne che, per fortuna, non ha riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto giovedì sera, pochi minuti prima delle 19.30, all’incrocio tra via Visconti Di Modrone e via Ugo Foscolo. L’impatto è stato devastante per la Fiat 500, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida, rimasta incastrata tra le lamiere. Il furgone è risultato rubato a un’azienda di Peschiera Borromeo che si occupa di distributori automatici. Gli agenti della locale indagano per individuare i due responsabili dell’incidente. Mas.Sag.