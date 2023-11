Butta hashish e cocaina dalla finestra di casa. Ma sotto c’è la polizia

Un ventunenne italiano è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, all’arrivo degli agenti nel suo appartamento di via Pascarella, ha gettato dalla finestra un sacchetto che conteneva hashish, eroina e cocaina, raccolto da altri agenti in borghese che si erano appostati nel cortile dell’edificio. L’operazione era scattata qualche minuto prima, quando gli agenti della Volante del commissariato Quarto Oggiaro avevano notato all’interno del Parco dei 600 di via Fabrizi un altro giovane, che alla vista dell’auto della polizia era scappato; rincorso e fermato, aveva in tasca alcune dosi di hashish (e per questo è stato indagato). Da lui, gli investigatori di via Satta sono risaliti all’abitazione del ventunenne, col fondato sospetto che lì dentro ci fosse altra droga. I poliziotti in borghese hanno visto il sacchetto cadere in cortile e i colleghi che nel frattempo erano entrati nell’abitazione hanno arrestato il ragazzo che l’aveva buttato: all’interno c’erano due chili di hashish, 115 grammi di marijuana e 45 di cocaina.