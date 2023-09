"Bus per il Pareto: La Luther King a Milano chiusa un anno"

La primaria Martin Luther King, dichiarata inagibile lunedì mattina, resterà chiusa almeno un anno: da oggi alunni e docenti saranno trasferiti in via Dolci. "I lavori che erano già in programma, e per i quali cercavamo finanziamenti, sono diventati cronaca. Abbiamo scelto di trasferire tutte le classi in via Dolci per garantire continuità didattica in una sede che fa parte dello stesso istituto comprensivo, con la stessa preside e lo stesso consiglio d’istituto", spiega la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo, senza nascondere una preoccupazione: "Ci aspettiamo che questi mesi invernali ci riservino degli extra lavori sull’edilizia scolastica: i fenomeni meteorologici importanti di questa estate hanno messo le nostre strutture sotto pressione".

A traslocare nei prossimi giorni - si ipotizza lunedì 9 ottobre - saranno anche dieci classi dell’istituto superiore Pareto, che saranno ospitate dal Molaschi di Cusano Milanino. "In questi giorni ci siamo attivati per limitare al massimo i disagi per i circa 180 studenti che a causa dei danni procurati ad uno dei tre edifici della scuola, per alcune settimane dovranno trasferirsi – spiega Roberto Maviglia, consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana –. Dopo una ricognizione tra gli operatori presenti sul mercato, abbiamo individuato una società che garantirà servizio di navetta per la sede di Cusano. Il servizio gratuito, di andata e ritorno, che avrà un costo complessivo di 121mila euro verrà avviato a partire dalla metà di ottobre. Vista l’urgenza di garantire il servizio, sarà la scuola che provvederà alla formalizzazione dell’affidamento e alla sottoscrizione del contratto; la Città metropolitana di Milano erogherà anticipatamente l’intera somma a copertura delle spese".Si.Ba.