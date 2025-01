Bus fuori controllo abbatte un palo. Dieci feriti compreso il conducente

L’impatto violento contro un palo, poi lo schianto contro un albero. Paura ieri poco dopo le 18 in piazza Belfalti, a ridosso di viale Liguria, quando l’autista che guidava un autobus della linea 47 ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore, andando a sbattere contro un palo e poi contro un albero. Nove passeggeri sono rimasti lievemente feriti e sono stati subito soccorsi. Così come lo stesso conducente, di 55 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo.

Sul posto quattro ambulanze, i vigili del fuoco del comando di via Messina con i colleghi del distaccamento di via Darwin, che con il supporto di una autogru hanno rimosso l’autobus, e la polizia locale per i rilievi. Stando a quanto emerso al momento, l’autista è andato a finire contro un palo mentre stava svoltando in viale Liguria provenendo da via Segantini, in direzione Romolo, distruggendo tutto il parabrezza e mettendo ko anche la rete aerea che alimenta il filobus 90-91 (perché il palo centrato è proprio uno di quelli che sorregge quella rete). Poi ha finito la corsa contro un albero dello spartitraffico.

Immediatamente sono stati soccorsi i feriti: lo stesso autista e 9 passeggeri, di età compresa tra i 21 e i 66 anni, visitati sul posto per i traumi riportati. Alcuni sono poi stati accompagnati in codice giallo o verde negli ospedali Policlinico, San Carlo e San Paolo. Deviati anche i filobus 90 e 91.

M.V.