Bus fantasma e viaggiatori a terra: "Il sistema trasporti al collasso"

Autobus fantasma e viaggiatori che restano a terra. Ultimamente il Comitato pendolari di Paullo ha raccolto diverse segnalazioni di disservizi relativi soprattutto alle corse scolastiche che accompagnano i ragazzi del Sud-Est Milanese negli istituti superiori di Crema e Lodi. "Nonostante gli orari scolastici siano ormai definitivi, il sistema dei trasporti pubblici non sta rispondendo alla domanda, anzi sta collassando - attaccano gli attivisti del comitato -. Diverse segnalazioni di corse che non passano ci arrivano dagli studenti dell’area cremasca; ancor più grave la situazione per coloro che vanno a Lodi: da alcuni giorni è partita la "lotteria", per cui ogni sera i pendolari devono consultare il sito di Star Mobility per vedere se il giorno dopo passerà il pullman, o meno. Decine sono le cancellazioni, anche senza preavviso e ora Star Mobility propone di tagliare cento corse al giorno (su tutto il bacino di competenza della società, nda)". I problemi lamentati da Star, ma anche da altre compagnie di trasporto, sembrano derivare dalla carenza di autisti.

Ma il Comitato pendolari non ci sta. "Non accettiamo più scuse: problemi come la carenza di autisti sono noti a tutti da tempo e nessuno.

I cittadini pagano gli abbonamenti per un servizio scadente e sono costretti a spendere altri soldi in benzina e ore di ferie per ovviare all’incapacità gestionale delle aziende". "Chiediamo - rilanciano i rappresentanti dei pendolari - che i Comuni del nostro territorio prendano una decisa posizione, se veramente hanno a cuore gli interessi dei cittadini, convocando immediatamente a Paullo, in seduta pubblica, le aziende di trasporto e i dirigenti delle agenzie del Tpl". Intanto il Comitato continuerà a fare da sentinella.

A.Z.