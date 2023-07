Bus 73, a settembre altre 5 fermate Area C, ipotesi 10 ingressi gratis in più

Da settembre la linea 973 non si fermerà a San Felicino ma arriverà fino a piazza Ovidio per servire viale Forlanini. Così ha deciso l’assessorato comunale alla Mobilità dopo le polemiche sollevatesi per la soppressione della linea 73. In seguito alla riorganizzazione della rete lungo la tratta ora servita dalla Metropolitana 4, proprio l’ex linea 73 era stata trasformata nella 973, in servizio tra Linate e San Felicino. Ora si è deciso che dal 4 settembre sarà prolungata da San Felicino–Linate fino a Repetti M4 e piazza Ovidio dove farà capolinea: in sintesi sono state aggiunte o riattivate 5 fermate. Tutte le corse saranno prolungate, tranne nella fascia di punta del mattino, quando si avrà un’alternanza con corse limitate a Linate per assicurare una frequenza più alta di bus a servizio dell’interscambio con la metropolitana. Sarà inoltre inserita una vettura aggiuntiva per il miglioramento della frequenza serale e il posticipo dell’ultima corsa verso San Felicino. L’ultima partenza da Ovidio sarà alle 24.24. "Abbiamo tenuto fede ad un impegno preso con i cittadini" dichiara Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità. Attenzione, infine, ad Area C: nell’ambito delle trattative sull’assestamento di Bilancio, il centrodestra potrebbe ottenere dalla Giunta altri 10 ingressi gratuiti in più in Area C per chi vi risiede (ora ne hanno 40). Da ottobre, come noto, il ticket salirà a 7,5 euro.