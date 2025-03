"Buono e fa del bene". È il caffè del Bar Oltre

Piace e fa del bene. Il progetto di inclusione sociale "Bar Oltre", all’interno di Corte Valenti a Garbagnate Milanese ha riaperto i battenti. Inaugurato il 15 novembre 2023, dopo il successo delle prime due stagioni, torna tutti i mercoledì dalle 10 alle 11.30 fino al 25 giugno. Realizzato dal Comune, in collaborazione con la biblioteca comunale, il Centro diurno disabili Archimede e i volontari dell’associazione "Un mondo d’inclusione", per una mattinata porta dietro al bancone del bar a preparare i caffè e a servire le brioche, offerti rispettivamente dalla Pro Loco Garbagnate e dal bar Dante, i ragazzi del centro diurno disabili Archimede.

"L’iniziativa inizialmente sperimentale venne concepita con un duplice obiettivo: promuovere la cittadinanza attiva delle persone con disabilità e riattivare lo storico spazio ricreativo di Corte Valenti - dichiara il sindaco Davide Barletta -: considerato che entrambe le finalità sono state raggiunte e che c’è stato un grande apprezzamento da parte dei cittadini, l’iniziativa è stata riproposta negli ultimi mesi del 2024 e ora anche per la primavera 2025". Ma nonostante non si tratti di un “debutto” dietro al bancone, anche in occasione della riapertura del bar, ragazzi e ragazze erano molto emozionati, come se fosse la prima volta.

"Per loro svolgere questa attività significa compiere un’altra tappa di un percorso di sviluppo personale e in team, grazie al quale sentirsi utili e gratificati", spiegano gli educatori. Negli anni alla rete di sponsor e sostenitori del “caffè inclusivo” si è aggiunta anche Interni Mangiola che ha voluto fornire i tavoli e le sedie della sala bar.

Il ricavato dell’attività sarà devoluto dall’associazione "Un mondo d’Inclusione". Associazione che si occupa di minori con disabilità.

Ro.Ramp.