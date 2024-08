Buona la prima con il Lecco davanti a Ibra e Fonseca

MILANO

Il primo goal, un po’ casuale, un po’ fortuito, ha un solido valore storico. La celebrazione, rapida ma entusiasta di tutti gli uomini in campo e non solo, ne è la certificazione. Nel mondo delle "squadre B" sabato ha fatto il suo ingresso, dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan di Red Bird. E lo ha fatto con un 3-0 imperioso, altisonante, non scevro di sofferenze in quel del Rigamonti-Ceppi di Lecco. Dove un anno fa si celebrava con ampio ritardo la promozione in Serie B. I blucelesti sono invece stati, loro malgrado, testimoni passivi dell’esordio del Milan Futuro, abile nello sfruttare un errore di Furlan in fase di disimpegno con Liberali, prima dell’ispirata doppietta di Jimenez.

Alex, classe 2005 di Leganes, prodotto del Real Madrid, è stato indubbiamente la nota più lieta, per gamba, intraprendenza e capacità di inserimento. Nava e Camarda hanno ben impressionato, con il talentino più atteso dello stivale utile in fase di gestione del pallone, assistman sul 3-0 di Jimenez, egoista nel finale di primo tempo sul contropiede di Cuenca. Alla prima uscita da capoallenatore di una squadra professionistica, Daniele Bonera non si è detto sorpreso: "Siamo consapevoli delle nostre qualità. La curiosità era tanta ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita nel primo tempo, mentre nel primo quarto d’ora della ripresa non ero soddisfatto. Pecche inevitabili in questo periodo dell’anno e in un progetto iniziato un mese fa". Al 50°, infatti, un Nava già decisivo in avvio ha neutralizzato il rigore di Beghetto: "Lapo è stato bravissimo, fortunati nel non prendere gol: poi dopo la partita l’abbiamo gestita meglio ma è sempre rimasta un po’ in bilico fino al 2-0" osserva Bonera. Pecche di gioventù, ben comprensibili anche per il tecnico: "È evidente che avevamo otto o nove anni di differenza rispetto al Lecco ma guardiamo in casa nostra e cerchiamo di lavorare con il prodotto che abbiamo in casa, cerchiamo di dare a questi ragazzi tutte le opportunità e il tempo di sbagliare: sappiamo che arriveranno anche momenti difficili". Prossimo appuntamento il 17 contro il Novara in Coppa Italia. Per il campionato ci sarà l’Entella il 25.

Alessandro Luigi Maggi