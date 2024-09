Buccinasco, al parco arriva Swing: un’altalena (con 24 sedute) che celebra il tempo libero

Buccinasco (Milano), 16 settembre 2024 – Novità al Parco della Passeggiata Rossini a Buccinasco, città metropolitana di Milano: è stata inaugurata Swing l’altalena progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors e donata da Amazon al Comune. Presentata nell’ambito dell’ampio spazio interattivo “The Amazing Playground” allestito presso il Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano durante la Design Week 2023, come parte della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution, Swing diventa ora parte integrante del contesto cittadino di Buccinasco.

Ispirata al gioco e alla biodiversità, Swing è un’altalena speciale dalla forma circolare, che mette insieme spazio, tempo e ritmo, e vuole richiamare una celebrazione del tempo libero: un progetto nato con l’obiettivo di far riscoprire il piacere della leggerezza, del giocare all’aria aperta e del più genuino divertimento che nasce dalla semplicità.

Architetto Giorgio Donà; Bianca Martinelli di Amazon, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti e la vicesindaca Rosa Palone

“Un progetto - dichiarano il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti e la vicesindaca Rosa Palone - a cui stiamo lavorando con grande impegno da un anno e mezzo. Grazie alla proficua collaborazione tra le parti, siamo riusciti a far sì che questa importante iniziativa prendesse forma. Un grazie speciale ad Amazon Italia per aver scelto Buccinasco per questa generosa donazione e all’architetto Stefano Boeri, che ha messo a nostra disposizione la sua esperienza e il suo talento progettuale per realizzare questa significativa partnership”.

“È bello quando i progetti continuano a vivere anche oltre lo scopo inizialmente prefissato, soprattutto quando si inseriscono nel tessuto sociale di una comunità. Amazon crede fermamente nell’importanza del dialogo e del confronto costante con tutte le istituzioni, le amministrazioni e le realtà che vivono e operano nei territori in cui è presente con i suoi siti”, sottolinea Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon per Italia e Spagna. “È con grande piacere che inauguriamo l’installazione dell’altalena, un dono per la comunità che ci ospita e un gesto di riconoscenza per come ci ha accolto dal 2018”.

“Swing è una grande altalena collettiva, un esempio di come il design, talvolta ironico, ma funzionale, possa rivestire un ruolo importante nella nostra società, favorendo relazioni intense, gioia ed inclusività. Siamo quindi felici che un allestimento pensato per il Fuorisalone non sia finito al macero o nel dimenticatoio, ma anzi possa iniziare una seconda vita, in questo caso come spazio di gioco per piccoli e grandi nel comune di Buccinasco.”- dichiara l’architetto Stefano Boeri, Founder di Stefano Boeri Interiors. “Fin dal principio, abbiamo disegnato questa installazione pensando a come una comunità avrebbe potuto beneficiarne. Con la sua forma circolare e le 24 sedute che la compongono, questa grande giostra stimola interazione, scambio e dialogo, è un invito alla condivisione attraverso il gioco” - conclude l’architetto Giorgio Donà, Partner e Director di Stefano Boeri Interiors.

Ed è ancora con lo sguardo rivolto alle famiglie e alle nuove generazioni, che Amazon ha annunciato la donazione di oltre 200 kit scolastici al Comitato di Buccinasco della Croce Rossa Italiana. La donazione è parte della campagna nazionale di volontariato Back To School, in cui i dipendenti di diversi siti Amazon hanno contribuito all’assemblaggio dei kit destinati alle famiglie più bisognose, per supportare un rientro scolastico il più possibile paritario. Anche i dipendenti del deposito di smistamento di Buccinasco hanno aderito all’iniziativa con grande entusiasmo.

“Oltre al deposito di smistamento di Buccinasco”, conclude Mariangela Marseglia "che con una dimensione di oltre 10.000 mq si occupa delle consegne dell’ultimo miglio, mi fa piacere ricordare che in Lombardia siamo presenti con undici siti logistici, gli uffici corporate di Milano e i nostri data center, per un totale di oltre 3.700 posti di lavoro a tempo indeterminato”.