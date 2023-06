"Buccinasco: 630mila euro per rilanciare il commercio locale e realizzare un mercato coperto"

Un finanziamento di 630mila euro per aiutare i commercianti del territorio e sviluppare un grande mercato metropolitano al coperto in una struttura che potrà ospitare anche eventi, mostre e iniziative. Il progetto, realizzato dal Comune in collaborazione con Confcommercio, ha vinto il bando regionale di "Sviluppo dei Distretti del Commercio", portando a casa il maxi-finanziamento. L’Amministrazione ha destinato 200mila euro per contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese e i chioschi sul territorio. In più, all’interno del progetto premiato da Regione Lombardia, c’è la costruzione del mercato coperto che sarà realizzato appena sarà definita l’area dove sorgerà e la tipologia di struttura. "Una misura concreta per il rilancio del commercio locale - commenta Mario Ciccarelli, assessore al Commercio -, che offrirà opportunità per avviare progetti di riqualificazione o anche ottenere un contributo per interventi già eseguiti nell’ultimo anno.

Sappiamo quanto le piccole attività hanno sofferto negli ultimi anni per la pandemia che ha costretto a chiusure e restrizioni e per la concorrenza della grande distribuzione. Vogliamo sostenere il commercio di vicinato e speriamo anche di offrire nuovi stimoli a chi intende aprire nuove attività commerciali". Soddisfatto anche Francesco Morelli, segretario Confcommercio del Corsichese: "Un risultato importante, ottenuto grazie a un intenso lavoro di squadra con l’Amministrazione, a cui va il nostro ringraziamento, per incentivare e sostenere il commercio locale. Il contributo previsto è pari al 50% della spesa ammissibile totale, fino a un massimo di 5mila euro per ciascun operatore ammesso in graduatoria. I contributi ottenibili - conclude Morelli - riguardano le imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area pubblica a mezzo chiosco". Francesca Grillo