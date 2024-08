Bruciate nella notte due auto parcheggiate nella zona industriale

Due automobili bruciate e un camioncino parzialmente interessato: è il risultato dell’incendio doloso divampato nella notte di martedì nel parcheggio di via De Gasperi, poco distante dalla piazzola ecologica cittadina, in una zona periferica destinata a un utilizzo industriale e, quindi, scarsamente frequentata. Fortunatamente un cittadino, accortosi dell’accaduto, ha prontamente allertato i soccorsi, permettendo di contenere i danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del comando di Peschiera e la polizia locale. "Non esistono motivi evidenti per questo gesto – ha dichiarato il vicesindaco Massimo Garotta accorso in loco – in quanto si tratta di stalli autorizzati, dove dai vari controlli effettuati nel tempo non sono mai emerse irregolarità nelle macchine parcheggiate. Non conosciamo ancora le eventuali cause di questo atto. Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno effettuando le indagini". Valeria Giacomello