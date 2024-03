Bruciano nella notte due auto in sosta

Nella notte tra domenica e lunedì due auto parcheggiate a bordo strada sono andate a fuoco in via Baden Powell, non lontano dalla Casa Scout, alla periferia di Melegnano. I veicoli erano posteggiati uno dietro l’altro; l’ipotesi è che uno dei due abbia preso fuoco e poi le fiamme si siano propagate a quello accanto. Sul posto i vigili del fuoco, per domare un incendio che ha comunque divorato le due vetture, delle quali è rimasta poco più di una carcassa. Sono in corso indagini per capire se si sia trattato di un fatto accidentale, o doloso. I residenti della zona dicono di aver sentito un boato, subito seguito dal divampare delle fiamme. A.Z.