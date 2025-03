Bruciano l’alt a Paderno. Schianto e uno scappa

Scappano dai carabinieri a Paderno Dugnano, si schiantano in un incidente e ora è caccia al fuggitivo. È successo l’altro pomeriggio all’incrocio di via Meda, quando una Volkswagen ha bruciato l’alt che era stato intimato dai militari. A quel punto è scattata la folle corsa dei malviventi, seguiti dalla pattuglia. Nel tentativo di fuga, la Volkswagen ha addirittura preso via Sanpietro contromano e all’incrocio con via Meda si é scontrata con un’altra automobile. In supporto dei carabinieri di Paderno sono arrivati i rinforzi dalla Compagnia di Desio e anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità. Dopo l’impatto, i due hanno abbandonato la Volkswagen e sono scappati a piedi. Uno è riuscito a dileguarsi nella zona residenziale e sulla ciclabile Villoresi. L’altro, invece, è stato raggiunto e bloccato dai militari. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga. I carabinieri stanno ora lavorando per cercare il fuggitivo.

La.La.