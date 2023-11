Brera, blitz degli studenti. Direzione occupata

Blitz degli studenti a Brera, che ieri hanno occupato la direzione dell’Accademia di belle arti per "protestare a fronte dell’ennesima situazione emergenziale che si è sviluppata negli ultimi mesi". Hanno esposto uno striscione, nel corridoio costellato da antiche statue, con la scritta: "Non pagheremo per i vostri errori". "Il cambio improvviso del piano di studi per la scuola di Nta – spiega Guglielmo, studente di Nuove Tecnologie dell’Arte – che ha stravolto la nostra carriera accademica è l’ennesima dimostrazione di un’accademia fin troppo distante dai bisogni reali degli studenti".

La variazione del piano di studi all’interno del dipartimento di Nuove Tecnologie dell’Arte è stato accolto quindi dalle proteste perché "attualizzare con 13 anni di ritardo la riforma ha significato una totale mancanza di trasparenza e coerenza". E la modifica "non è frutto di un concordato dialogo e non tutela l’interesse degli studenti". Le ripercussioni, per molti di loro, sono concrete e immediate. Una questione finita anche al centro di una raccolta firme, con un appello sottoscritto da oltre 800 studenti. Il direttore dell’Accademia di Brera, Giovanni Iovene, ha incontrato una delegazione firmando, spiegano gli studenti, "una dichiarazione nella quale si impegna ad agire sulla problematica dei piani di studi in collaborazione con gli studenti coinvolti".