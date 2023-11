Brambilla, Bianco suor Frola e Fossati nel “famedio“

I cittadini hanno votato, la com- missione ha scelto: sono Enrico Brambilla, suor Clemente Frola, il maresciallo dei carabinieri Paolo Bianco e il partigiano Luigi Fossati i cittadini benemeriti che avranno quest’anno la lapide di onorificenza al famedio del cimitero di Gorgonzola. La cerimonia si terrà il 2 dicembre alle 11. "La commissione – così una nota – è stata molto combattuta. Le segnalazioni di cittadini meritevoli erano numerose". Due parole su ogni benemerito partendo da Enrico Brambilla, anima dagli anni settanta del gruppo Manitese di Gorgonzola, protagonista di missioni e promotore di progetti di sviluppo. Spese la sua vita all’interno dell’Istituto religioso delle suore della Carità di S. Giovanna Antida di Thouret suor Clemente Frola, educatrice per quasi cinquant’anni. Onorificenza al maresciallo Paolo Bianco, dal 1958 al 1971 comandante della stazione dei carabinieri di Gorgonzola ma reduce di un campo di concentramento tedesco. Infine, ma non ultimo, Luigi Fossati, antifascista e partigiano gorgonzolese.

M.A.