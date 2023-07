Botteghe storiche di Milano, il Comune ne premia altre 44: ecco l’elenco completo

Milano – Il Comune ha deciso di riconoscere 44 nuove ‘Botteghe storiche’. La selezione dell’apposita commissione tecnica di valutazione ha tenuto conto delle candidature pervenute nel 2022 e si è conclusa lo scorso 18 luglio. Le domande pervenute sono state 46. Due candidature, dunque, sono state bocciate.

Si tratta di quella della Banca Cesare Ponti, perché l’attività svolta non risulta avere prevalente natura commerciale, bensì finanziaria di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, e di quella del laboratorio orafo Le Metissage di Diala Kante, perché la documentazione presentata non attesta l’effettiva continuità dell’esercizio aziendale per almeno 50 anni.

Tra le nuove botteghe storiche che hanno passato il vaglio della commissione, invece, c’è l’Automobile Club di Milano, o meglio – come spiega il presidente Geronimo La Russa – "il primo distributore di benzina nel centro di Milano, in via Marina, un distributore da noi creato: ha un secolo di vita e una clientela affezionata". In via Marina, non ha caso, c’è anche l’ingresso posteriore dell’Automobil Club Milano, che ha appena festeggiato i 120 anni di vita. La Russa aggiunge che "il distributore di benzina di via Marina si è evoluto nel tempo e si evolverà ancora: nel giro di qualche mese appariranno le colonnine per la ricarica delle auto elettriche".

Le altre 43 nuove Botteghe storiche? La pescheria XXIV Maggio il Kiosko, Il Caffè El Beverin, Radio Jenner, la pasticceria Giordano, il ristorante Le 5 Terre, Leone Sport il Bar Giglio, la macelleria Raimondi, la gioielleria Locatelli, l’oreficeria Taini, le Cantine Fratelli Simone e il ristorante al Grissino.

L’elenco completo delle nuove Botteghe storiche di Milano: