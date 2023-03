Botta in testa e gli rapinano 6mila euro

Ha reagito alla rapina ma è stato colpito alla testa col calcio della pistola. I rapinatori poi hanno sparato due colpi di pistola riuscendo a rapinarlo e a fuggire. Il fatto è accaduto domenica sera attorno alle 21.30 in viale Lazio, vittima un 23enne del Bangladesh aggredito da due persone e derubato di 6mila euro in contanti. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, a entrare in azione sono stati due banditi col volto coperto e vestiti di nero. Mentre il 23enne, dipendente di un Internet point, raggiungeva uno sportello Atm per versare i soldi del negozio, i malviventi lo hanno sorpreso e hanno cercato di portargli via il denaro. Appena l’uomo ha reagito, i due lo hanno colpito con il calcio della pistola alla testa, impossessandosi di tutti i soldi. Il 24enne ha comunque cercato di inseguire i due, che a quel punto hanno sparato in aria per intimidirlo due colpi di pistola. Verosimilmente i due rapinatori hanno teso un’imboscata al 24enne e non è escluso che abbiamo studiato le sue mosse nei giorni precedenti. Infatti lo hanno preso poco prima che arrivasse allo sportello bancomat, a poca distanza da dove avrebbe dovuto versare l’incasso della giornata. Il 23enne è stato soccorso da un’ambulanza della Croce viola di Rozzano e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano dove è stato medicato e dimesso alcune ore più tardi. Le indagini le stanno seguendo i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno trovato sul posto due bossoli di piccolo calibro e stanno ora cercando di rintracciare i rapinatori. Al vaglio anche i circuiti di sorveglianza della zona.

Massimiliano Saggese