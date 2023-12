Borse di studio: "Investiamo sul futuro"

"Mantenere alta l’attenzione rispetto al mondo della formazione significa investire con profitto in un futuro migliore per la nostra comunità". Con queste parole il sindaco Stefano Zanelli ha aperto la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio: un contributo simbolico di 200 euro a 50 studenti meritevoli, che hanno concluso brillantemente il percorso delle superiori nell’anno scolastico 2022 2023. Quest’anno la manifestazione si è spostata nel rinnovato auditorium di via Petrarca, che si è letteralmente riempito di alunni e famiglie: oltre alle borse di studio, infatti, sono stati consegnati anche 41 attestati di riconoscimento riservati ai migliori studenti di prima e seconda media dei 4 istituti comprensivi di Cologno. "Le borse di studio, così come gli attestati di riconoscimento al merito, rappresentano un sostegno tangibile da parte dell’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore alla pubblica istruzione Alessandro Del Corno –. Con questo momento, vogliamo riconoscere l’eccellenza formativa delle scuole cittadine e anche valorizzare il percorso dei giovani studenti colognesi, che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti nella loro carriera scolastica". La.La.