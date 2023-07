Boom d’iscritti al Benini "Chiediamo più classi"

È boom d’iscrizioni all’istituto superiore Vincenzo Benini, che comprende liceo scientifico, scienze umane e indirizzo tecnico-economico. "Stiamo ricevendo alcune iscrizioni tardive alle classi prime e anche diverse iscrizioni per classi successive alla prima; tuttavia, dal punto di vista della capienza numerica le sezioni sono al limite e le nuove richieste non possono essere evase. Sarebbe auspicabile che il Provveditorato agli Studi, con una deroga, ci concedesse l’apertura di ulteriori due classi: una prima e una terza. Una decisione che andrebbe a vantaggio delle famiglie". Sono queste le parole del preside Claudio D’Antoni, musicista, da un anno al timone della scuola superiore di Melegnano coi due plessi di viale Predabissi e via Cavour. "Le richieste che stanno arrivando – prosegue – sono in parte frutto dei cambi di residenza delle famiglie, coi movimenti migratori da un Comune all’altro; sull’altro versante sono il riflesso dell’appeal che il nostro istituto sta conquistando tra l’opinione pubblica grazie a un corpo docente stabile e a un approccio inclusivo. In questo contesto, l’apertura di nuove classi rappresenterebbe un’opportunità che l’istituto peraltro sarebbe in grado di gestire anche in termini di spazi e docenti". Terminati gli orali della maturità, dunque, anche le scuole superiori del Sud Milano si preparano all’avvio del nuovo anno scolastico.

Alessandra Zanardi