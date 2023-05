Boom di richieste per i centri estivi "Offerta ampliata"

Un numero di iscrizioni inaspettato per il Comune di Buccinasco: è boom di richieste per i centri estivi. Sono 177 i bambini della scuola dell’infanzia a cui si aggiungono 260 alunni della primaria: in totale, oltre 430 bambini frequenteranno i centri estivi del Comune. Nonostante il boom di richieste, l’Amministrazione è riuscita ad azzerare le liste d’attesa e il Settore Istruzione ha trovato in tempi record nuove soluzioni logistiche (nella scuola di via Liguria), aumentando gli spazi per i centri. "Con un notevole sforzo economico - circa 350mila euro, nda - e organizzativo abbiamo ampliato l’offerta per non escludere nessuno, accettando le iscrizioni sia per i bambini residenti sia per non residenti che frequentano le nostre scuole - dice il sindaco Rino Pruiti (nella foto) -.

Ringrazio il Settore Istruzione che ha lavorato senza sosta per trovare la soluzione più idonea, insieme all’assessore Martina Villa". Boom di richieste anche a Corsico che quest’anno ha ampliato l’offerta coinvolgendo gli oratori della città. In totale, per tutti i centri organizzati (tra oratori e sedi comunali), gli iscritti sono oltre 1.100. Il Comune ha investito 90mila euro di contributi a sostegno degli oratori (a questi si aggiungono 180mila euro circa di tariffe) e 150mila euro per i centri estivi nelle sedi comunali. Anche Trezzano ha investito molte risorse nell’organizzazione del servizio per accogliere un centinaio di bambini (altri cento posti circa sono previsti per ogni turno dell’infanzia): 85mila euro, a cui si aggiungono oltre 60mila euro per garantire la partecipazione ai bambini con disabilità, garantendo un educatore per ogni alunno.

Fr.Gr.