Bonera al capolinea. Milan Futuro a Bollini

Milan Futuro terzultimo, in piena zona playout dopo la sconfitta nello scontro salvezza con la Lucchese. Così, la panchina di Daniele Bonera, alla guida dei rossoneri al primo anno in Serie C da quest’estate, preferito a Ignazio Abate, torna a scricchiolare. In 26 giornate, solo 4 gare vinte, dopo un mercato di riparazione che ha portato sei nuovi innesti e l’esperienza che in precedenza mancava, ossia un Over 30 per reparto proveniente dalla Serie B (Camporese, Branca, Magrassi). Poco, troppo poco: il tecnico, sarebbe infatti a un passo dall’esonero. In pole position, per la sostituzione, ci sarebbe Alberto Bollini (foto), attuale commissario tecnico dell’Italia Under 19, tre trofei vinti con le selezioni giovanili azzurre che guida dal 2019, una brevissima parentesi come vice di Roberto Mancini in nazionale maggiore. Contatti, nelle scorse ore.

Luca Mignani