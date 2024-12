Boeri: riaprire i Navigli potrebbe essere un’idea vincente

"Da assessore alla Cultura a Milano ero contrario alla riapertura dei Navigli; o almeno a quelli lungo la Cerchia dei Bastioni (altro era la riapertura del naviglio della Martesana, un progetto che mi pareva già allora meritorio e realistico). Devo dire che ci sto ripensando". Così sui social, Stefano Boeri, architetto ed ex assessore della Giunta Pisapia, rilancia il dibattito sulla riapertura dei Navigli. "Un canale di acqua pulita che scorrendo abbraccia il centro - purché sia accompagnato da un anello pedonale e alberato, senza più auto (solo una corsia per i mezzi pubblici) - oggi può essere un’idea vincente: per Milano e i suoi abitanti". Tra i commenti al post, favorevoli e contrari su un’idea che da anni attraversa la politica milanese: il sindaco Giuseppe Sala, in passato, aveva giudicato un “buon progetto” quello messo dell’associazione Riaprire i Navigli, ma l’aveva vincolato alla possibilità di finanziare il progetto con il Pnrr. Cosa che non è avvenuta. Ora, il rilancio di Boeri.