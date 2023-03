Bloccato sullo scooter rubato fa arrestare l’estorsore

Da denunciato a denunciante. Il 19enne egiziano, pregiudicato, è stato fermato dalla polizia locale durante un controllo, in sella a uno scooter risultato rubato. Invece di fermarsi all’alt, ha tentato la fuga, abbandonando la moto e correndo dentro un asilo. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo. Ha raccontato di aver ricevuto la moto da un amico, a sua volta prestata da un altro ragazzo che, dopo aver consegnato il mezzo, ha iniziato a minacciare di morte il 19enne, chiedendo soldi con messaggi intimidatori. Il ragazzo ha preso coraggio e ha raccontato tutto agli agenti che si sono nascosti per assistere allo scambio organizzato tra il fermato e il suo estorsore, un romeno di 21 anni. Appena si è fatto consegnare il denaro richiesto sotto minacce di morte, gli agenti lo hanno bloccato. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e resistenza, mentre il ragazzo che lo ha minacciato dovrà rispondere di ricettazione ed estorsione. La moto è stata restituita al proprietario.Francesca Grillo