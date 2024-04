In “trappola” sul montascale bloccato alla fermata Duomo: uomo in carrozzina soccorso dai vigili del fuoco

Milano – Il montascale si è fermato all'improvviso e un uomo disabile si è ritrovato in trappola questa mattina alla fermata del metrò Duomo. E' successo poco prima di mezzogiorno. A liberare il cittadino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Stando a quanto emerso, l'uomo, in carrozzina, dopo aver viaggiato in metropolitana, stava salendo in superficie con l'aiuto del montascale, utilizzando l'uscita accanto ai portici meridionali, quando l'impianto si è bloccato di punto in bianco impedendogli sia di proseguire verso la piazza e sia di tornare indietro.

Insomma, è rimasto sospeso in aria a metà scalinata. Il personale Atm si è dato da fare tentando di rimettere in funzione il montascale, invano. Da qui la richiesta di aiuto ai pompieri che sono arrivati dopo pochi minuti trasportando l'uomo fino alla piazza.