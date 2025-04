Blitz nella sede degli Alpini, rubati gli attrezzi e danneggiata la porta

La sede degli alpini, situata in prossimità del centro sportivo, è stata presa di mira da un’incursione da parte di ignoti malintenzionati. I ladri, sono riusciti a introdursi all’interno della struttura forzando la porta del garage, causando danni significativi alla serratura e al telaio. L’obiettivo dei malviventi sono stati gli attrezzi per la manutenzione del verde, essenziali per le attività che gli alpini svolgono in favore della comunità locale. Il furto rappresenta un duro colpo, non solo per il valore economico degli strumenti sottratti, ma anche per il significato simbolico e pratico di tali attrezzature, utilizzate per mantenere e abbellire spazi pubblici e aree verdi. Il danno maggiore, tuttavia, rimane quello strutturale alla porta del garage (nella foto), che necessita ora di una costosa riparazione. Gli alpini, da sempre impegnati nel servizio alla collettività, si trovano a dover fare i conti con un ulteriore ostacolo. Il capo gruppo Alpini Cassano d’Adda, Giovanni Lorenzo Devecchi, messa da parte la rabbia per quanto accaduto si è presentato in caserma per la denuncia del furto. Ste.Da.