Blitz in via Cairoli. Scoperti casi di affitti abusivi

Quarta operazione della polizia locale nei caseggiati comunali. Dopo il palazzone di via Marx 606, gli stabili di via Livorno e via Marzabotto, i ghisa hanno effettuato controlli straordinari nel complesso di via Cairoli, che si estende tra i civici 53, 62 e 66. L’anomalia più frequente che è stata riscontata riguarda i domicili. Diversi intestatari dell’alloggio pubblico, infatti, non vivrebbero più da anni in quell’edificio. In diversi casi gli intestatari hanno anche subaffittato gli appartamenti in modo irregolare, intascando i canoni. Così, dalle verifiche della polizia locale è risultato che le persone che abitano quei locali comunali non siano neppure residenti sul territorio sestese. Alcuni alloggi sono stati girati dall’assegnatario a un parente, sempre in modo illegittimo e arbitrario, senza passare da bando pubblico e senza avvisare l’ufficio Casa del municipio. I controlli si sono estesi anche negli stalli per i veicoli, nelle parti comuni e anche negli interrati. Dall’ispezione degli agenti è emerso che le cantine e i solai siano stati trasformati in vere e proprie discariche, tra biciclette e ciclomotori in evidente stato di abbandono, vetri rotti, carrelli della spesa. Tutte le irregolarità, che sono state riscontrate dal pattugliamento, saranno ora approfondite dal comando insieme al supporto degli altri uffici e settori del Comune. L’obiettivo è proseguire con questi blitz in tutti gli stabili di proprietà del municipio, per sanare eventuali criticità, segnalate da tempo dagli inquilini regolari, e sanzionare le eventuali attività illegittime.

La.La.