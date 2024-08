Blitz di sera nella scuola. Si sporgevano dal tetto: in cinque rischiano guai

La pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata da alcuni passanti che avevano visto i ragazzi arrampicarsi sul tetto della scuola per poi sporgersi incuranti del pericolo, ad almeno una decina di metri d’altezza. Gli agenti sono così arrivati all’istituto Setificio Paolo Carcano di via Castelnuovo venerdì sera, trovando i ragazzi ancora impegnati nella loro impresa, e notando immediatamente come tutti, cinque giovani, si sporgessero pericolosamente verso il vuoto. Lo stesso comportamento che aveva fatto allarmare i passanti che avevano chiamato la centrale operativa, nel timore che potesse accadere qualcosa. Dopo essere entrati nella scuola, i ragazzi avevano raggiunto il tetto dell’edificio, raggiungendo il perimetro e iniziando a sporgersi. All’arrivo degli agenti i giovani, tutti a volto scoperto, hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati nel parcheggio allo spalle dell’istituto dai poliziotti, intervenuti con più pattuglie. Sono quindi stati identificati: quattro di loro sono minorenni, e quindi sono stati affidati ai rispettivi genitori. Ora la Questura sta svolgendo i necessari approfondimenti per valutare l’eventuale sussistenza di reati – tra cui la violazione di domicilio - da segnalare alle rispettive Procure. R.Co.