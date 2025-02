Blitz della Mobile: sequestrati 88 chili di droga

Nascondevano 88 chili di droga e 20mila euro in due appartamenti. Per questo, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato tre italiani di 22, 27 e 29 anni e un ivoriano di 25 per detenzione ai fini di spaccio e per il possesso di un’arma clandestina. Martedì gli specialisti della Narcotici, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, hanno individuato un’abitazione di via Termopili come probabile deposito dei pusher. I poliziotti hanno notato i tre italiani uscire con valigie e scatoloni e caricarli su due auto con cui si sono allontanati velocemente in direzione via Magliocco, dove ad attenderli c’era l’ivoriano. Lì è scattato il blitz: sequestrati centinaia di panetti di hashish per un peso complessivo di 76 chili, oltre a 350 sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis e 11 chili di marijuana. In via Termopili sono stati trovati altri panetti di hashish per un chilo e mezzo e una scacciacani modificata con matricola abrasa.