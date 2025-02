Blitz alla fermata. Due rapinatori presi dai ghisa

Il panino in un fast food di via Farini e il tratto di strada insieme fino alla fermata del tram per tornare a casa. Lì l’aggressione a due amiche di 19 e 21 anni e lo scippo della collanina a una di loro. Poi l’allarme a una pattuglia dei ghisa e le manette. Così ieri notte sono stati arrestati in flagranza dai vigili del Comando decentrato 9 due ventenni egiziani, entrambi irregolari e con precedenti; il terzo complice è ancora ricercato. "Un plauso ai colleghi – il commento del segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono –. Questi interventi non fanno che dimostrare quanto sia importante la presenza della polizia locale sul territorio". Interventi come quello andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri nella Galleria del Corso, in zona San Babila, che si è concluso con l’arresto per furto in un negozio di intimo di tre peruviani, due uomini di 30 e 47 anni e una donna di 27 anni incinta all’ottavo mese. N.P.