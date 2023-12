Blackout a Figino, la corrente torna dopo oltre 10 ore di buio e gelo

MILANO – La corrente elettrica è tornata nella notte, a Figino, dove i cittadini hanno segnalato un blackout dalle 15 di ieri fino a oltre mezzanotte. Rimaste al buio una parte di via Silla, via Cavaliere e via Ponte del Giuscano.

"Un disagio per centinaia di famiglie", ha fatto sapere Fabio Greco, portavoce del Nuovo comitato di quartiere Figino. Ma le squadre di Unareti, società che gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas in città, erano all'opera fin dal pomeriggio "per riparare il guasto alla cabina secondaria", fanno sapere gli uffici, che ha determinato il blackout.

Poco dopo mezzanotte "è stato installato un generatore per rialimentare le utenze". Tornata quindi la corrente nelle case e sulle strade. "Questa notte all'1, per limitare al minimo i disagi, è in programma la sistemazione definitiva".