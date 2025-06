"Bivacco di sbandati e alcolisti". Area Iso Rivolta, rimosse le panchine

Se ne sono accorti i tanti bressesi che sono passati, in questi giorni, lungo il marciapiede del tratto centrale di via Vittorio Veneto, davanti al "Parco Renzo Rivolta" e all’Area "Iso Rivolta": le quattro panchine bianche, sistemate da anni tra la fermata del bus e l’ingresso principale di questa storica area verde pubblica, non ci sono più.

Le ha fatte togliere e smantellare proprio il sindaco di Bresso Simone Cairo, perché "erano diventate un bivacco notturno di balordi di passaggio o di alcolisti" come precisa lo stesso primo cittadino. Il loro destino, comunque, era già deciso: nei prossimi mesi, "sarebbero state tolte dai cantieri per le opere della nuova tranvia - continua Cairo -. In poche parole, abbiamo solo anticipato il lavoro. E non ci mancheranno".

Il Comune di Bresso è così intervenuto in questa zona, molto frequentata dagli abitanti, per motivi di sicurezza urbana: "Voglio precisare che lo Spazio Iso e il Parco Rivolta sono costantemente pattugliati e controllati dalle telecamere, con il controllo delle immagini - conclude Cairo -. Alla fine la decisione di toglierle è stata presa dopo aver incontrato i commercianti e i residenti della zona, che hanno segnalato la problematicità di queste panchine. I cittadini che vogliono sedersi sulle panchine possono utilizzare quelle presenti nei vicini parchi".

Giuseppe Nava