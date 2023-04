Bisogni di cani e gatti per le strade Servizio speciale di pulizia in centro

In arrivo nelle vie del centro di Senago un servizio speciale di pulizia con liquido "disabituante" per cani e gatti. Si tratta di un prodotto specifico che verrà spruzzato con appositi lanci dagli operatori addetti all’igiene urbana con l’obiettivo di disabituare cani e gatti a sporcare le vie cittadine. Il prodotto è assolutamente innocuo sia per gli animali che per le persone ed è studiato appositamente per essere sgradevole al loro olfatto. La problematica dell’abbandono delle deiezioni canine per le strade urbane, ma non solo, anche nei parchi pubblici, sta molto a cuore all’Amministrazione comunale che riceve quasi quotidianamente lamentele da parte dei cittadini. Da anni l’Amministrazione è impegnata sia in campagne di sensibilizzazione dei padroni che in controlli da parte della polizia locale con relative multe. Ma il problema resta. "Sono numerose le segnalazioni che vengono fatte al Comune su questo argomento - dichiara il sindaco Magda Beretta -. Confrontandoci con Servizi Comunali Spa e l’ufficio tecnico del Comune abbiamo deciso di partire in via sperimentale con questa soluzione.

Nella speranza che funzioni in modo da debellare il problema, dato che ripetutamente abbiamo cercato di incidere sull’educazione e le buone pratiche attraverso il potenziamento di nuovi cestini, aree cani, doggy bag, sanzioni e campagne di comunicazione, ora confidiamo di ridurre drasticamente il problema attraverso ciò. Attendiamo gli esiti di tale sperimentazione". Ieri mattina il primo giro di pulizia, il prossimo il 28 aprile. Nel mese di maggio saranno fatte altre due pulizie straordinarie con questo liquido che dovrebbe educare cani, gatti e soprattutto i loro padroni a fare i bisogni nei luoghi indicati e in ogni caso a raccoglierli.

