Biodiversità a Milano: Patto Municipio 4-Barilla per installare case delle api nelle aree verdi

Installare in forma permanente alcune case delle api nel Municipio 4, cioè strutture di sostegno e soggiorno per favorire la nidificazione degli insetti impollinatori, quali le api solitarie del genere Osmie, in aree verdi pubbliche. È questa la proposta della Barilla, in questo caso sotto il marchio Mulino Bianco, al “parlamentino’’ milanese, che l’ha approvata durante la seduta di Giunta di venerdì scorso.

Nel documento del Municipio 4 si legge che "secondo un recente studio, il valore che l’impollinazione determina alle coltivazioni di interesse alimentare in Italia ammonta a 1.500 milioni di euro. Purtroppo, però, negli ultimi anni si sta verificando un vero e proprio declino degli insetti impollinatori: soltanto negli ultimi 30 anni sono diminuiti dell’80%, determinando un elevato rischio di estinzione". E ancora: "Allo stato attuale sono state già installate più di 600 case per le api in tutta Italia. Per la prima volta il progetto viene esteso anche a Milano, grazie all’interesse del Municipio 4 che ha colto l’occasione della proposta di Mulino Bianco".

La delibera del “parlamentino’’, dunque, approva l’adesione del Municipio 4 alla proposta di un patto di collaborazione con la Barilla per la cura di una casa per le api solitarie presso le aree verdi del Municipio 4, "finalizzato a sensibilizzare le persone sull’importanza della salvaguardia della biodiversità".

