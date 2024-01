Incidente a Gaggiano, investito un bimbo di un anno. L’elisoccorso lo porta al Papa Giovanni di Bergamo

Gaggiano (Milano) – Tanta paura questa mattina a Gaggiano per un incidente che ha visto coinvolto un bimbo di appena un anno, investito poco dopo le 7 in via Papa Giovanni XXIII all’altezza del civico 5.

Sono stati immediatamente allertati soccorsi, giunti con un’ambulanza, un’automedica l’elisoccorso, che ha portato il piccolo in codice giallo (media gravità) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri di Abbiategrasso e la polizia locale del Consorzio Fontanili per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento