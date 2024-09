Bimba di due anni seduta sul seggiolino “vola“ fuori dall’auto

Si sgancia dal seggiolino, si apre la portiera: bimba di due anni "vola" fuori dall’auto in movimento condotta dalla mamma e finisce sull’asfalto. Attimi di grande paura ieri pomeriggio sulla provinciale 216 a Gessate, teatro dell’incidente. La bimba, subito soccorsa, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Niguarda e affidata alle cure dei sanitari. Al momento del trasporto era, a quanto risulta, cosciente e reattiva. Sulla dinamica esatta dell’accaduto sono al lavoro gli uomini della polizia locale di Gessate che sono giunti sul posto poco dopo. Tutto si sarebbe verificato all’altezza di una curva dello stradone, al confine con Masate. Secondo quanto ricostruito - ancora sommariamente e ad accertamenti ancora in svolgimento - la bambina sedeva nella parte posteriore del veicolo ed era regolarmente assicurata al seggiolino. Con ogni probabilità si sarebbe sganciata da sola dalla seduta. Non è chiaro cosa sia successo poi. All’improvviso la portiera si è aperta, e la bimba è stata sbalzata all’esterno. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto le ambulanze e l’elisoccorso. Il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo.

Monica Autunno