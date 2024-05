Bilancio, maxi-variazione da 17 milioni

Oltre 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole e delle case pubbliche, con un focus particolare sugli ascensori e sull’adeguamento degli impianti elettrici. Ci sarà un investimento anche per la sicurezza dei plessi, con l’installazione di nuove telecamere, e per la biblioteca. Questi fondi fanno parte di una maxi variazione di bilancio da oltre 17 milioni di euro, che è stata approvata mercoledì sera dal consiglio comunale. "Con queste risorse disponibili possiamo guardare con fiducia al futuro del nostro territorio, creando servizi e infrastrutture da destinare a tutti i cittadini - spiega il sindaco Roberto Di Stefano -. Tra le voci principali c’è sicuramente l’impegno per l’edilizia pubblica e il verde, a cui sono stati destinati quasi 5 milioni di euro: 700mila euro saranno impiegati per riqualificazioni al giardino dei Tigli, al giardino di via Corridoni e al giardino di Villa Mylius".

Un milione e mezzo per la rimozione delle barriere architettoniche e la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, la stessa cifra andrà sulla caserma dei carabinieri con un progetto di adeguamento sismico, mentre 385mila euro ai cimiteri. Tra le opere principali, la ristrutturazione della piscina Olimpia di via Marzabotto e di SpazioArte e la creazione di uno sportello polifunzionale in sostituzione dell’attuale anagrafe, mentre oltre 2,6 milioni andranno al sociale e all’educazione e 85mila euro per l’acquisto di nuova attrezzatura per la polizia locale e la protezione civile. Circa 400mila euro verranno destinati al settore Information Communication Technologies per la cyber security e per la digitalizzazione dei servizi comunali. Riqualificazioni attese da tempo ma restano le perplessità, commenta l’opposizione. "Finalmente si interviene su SpazioArte, dopo anni di abbandono, e sulla piscina, dopo un fallimentare project financing, ma per le spese sociali si usano solo quote di avanzo vincolato, senza guardare ai bisogni quotidiani - lamentano Mari Pagani di “Città in Comune” ed Ernesto Guido Gatti del Pd -. Per il bilancio del nostro Comune, questa è quasi una finanziaria. È una variazione senza precedenti e viene qualche dubbio su come si è deciso di gestire il percorso del bilancio: forse approvato troppo presto, ora si cerca di sanare le molte falle".

La.La.