Bilancio di previsione ’24. Confermati gli interventi

di Massimiliano Saggese

PIEVE EMANUELE

Bilancio di previsione 2024: rimane inalterato l’impegno rispetto alle opere pubbliche ricomprese nel piano triennale, come la realizzazione delle rotonde di Fizzonasco per l’eliminazione dell’ultimo impianto semaforico presente sul territorio, e della nuova piazza Curiel. Fra gli obiettivi dell’amministrazione comunale anche la guerra agli evasori della tassa sui rifiuti e il potenziamento della raccolta differenziata. Nel bilancio approvato dal consiglio, l’amministrazione comunale ha optato per il mantenimento di elevati livelli di spesa corrente per finanziare le attività di gestione del patrimonio verde pubblico, la cui vastità richiede importanti sforzi economici e organizzativi. Allo stesso modo è stata recepita l’esigenza di adeguare e ammodernare la fornitura del verde pubblico attraverso lo stanziamento di risorse supplementari da destinare all’acquisto di giochi per bambini all’interno dei parchi. In questa direzione si pone anche la richiesta di erogazione di un finanziamento pubblico che l’amministrazione ha già presentato.

"Particolare attenzione è stata attribuita all’area cultura, con l’intento di garantirne un’ampia offerta – spiega il sindaco Pierluigi Costanzo –. Altrettanta attenzione è stata riservata ai giovani e al loro coinvolgimento nelle attività del territorio attraverso la previsione di spesa destinata al progetto dell’educatore di strada". Le principali criticità del bilancio sono rappresentate "dall’elevato livello di evasione della Tari (cui stiamo già tentando di porre rimedio) e dai notevoli costi posti a carico del Comune a causa dei livelli di impurità riscontrati nell’ambito della raccolta differenziata".