Bilancio di previsione: 19 milioni di spesa quasi il 20% al sociale

Il Comune di Cormano approva il Bilancio di Previsione 2025 e si prepara a mettere in campo le progettualità e gli impegni economici previsti, partendo da una capacità di spesa corrente decisamente aumentata: sono ben 19 i milioni di euro a disposizione della giunta di centrodestra del sindaco Luigi Magistro con un aumento di 4 milioni rispetto al 2019, quando erano 15 milioni.

Tra le uscite più onerose ci saranno i 3 milioni e 600mila euro per i Servizi sociali e i 3 milioni di euro per il Personale: "Per il prossimo anno, avremo una spesa corrente superiore, perché nel precedente nostro mandato gli accertamenti e i controlli sulle imposte comunali ci hanno permesso di introitare soldi non riscossi - precisa Gianluca Magni (nella foto), assessore al Bilancio -. Dal 2 gennaio 2025 saremo già operativi senza vincoli di limitazione".

A seguire, un altro importante dato è in salita; si tratta dell’indicatore di previsione di competenza ora al 97%, con un più 5% rispetto a solo un anno fa: "Questo indicatore dice che abbiamo il 97% di possibilità di realizzare un progetto nel corso del prossimo anno - conclude Magni -.

Punteremo sulla riqualificazione del Teatro Bì di via Rodari per una spesa progettuale iniziale di un milione e 200mila euro per renderlo un polo culturale, teatrale e bibliotecario".

Senza dimenticare che l’elenco delle opere pubbliche prevede, tra gli altri progetti, il nuovo impianto elettrico da 260mila euro per il centro sportivo comunale e l’adeguamento degli impianti antincendio nelle scuole per 400mila euro.

Giuseppe Nava